Bankmitarbeiterin verhindert Telefonbetrug in Schorndorf - Polizei warnt erneut

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Montag (13.03.) in Schorndorf einen Telefonbetrug verhindert. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Dienstagmorgen hervor. Was ist passiert?

Telefonbetrug: Anruf von angeblicher Tochter

Den Angaben nach erhielt eine Seniorin aus Schorndorf am frühen Nachmittag einen Anruf ihrer angeblichen Tochter. Die gab am Telefon an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zur Abwendung einer Untersuchungshaft müsse sie nun eine Kaution aufbringen.

Seniorin will fünfstelligen Betrag abheben

Die 74-jährige Seniorin ging daraufhin zur Bank und versuchte, einen niedrigen fünfstelligen Betrag abzuheben. Die Bankmitarbeiterin reagierte laut Polizei geistesgegenwärtig und fragte die Seniorin, was sie mit dem Geld vorhabe. Damit fiel der versuchte Betrug auf. Eine Geldübergabe wurde verhindert.

Tipps der Polizei: Wie verhalte ich mich richtig?

"Betrügerische Anrufstraftaten reißen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen nicht ab", so die Polizei in ihrer Mitteilung. Sie warnt daher erneut vor bekannten Maschen wie Schockanrufen, Enkeltricks, falschen Polizeibeamten oder WhatsApp-Betrug. Zum Schutz davor gibt die Polizei folgende Tipps:

Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, lassen den Vornamen abkürzen oder verzichten ganz auf einen Telefonbucheintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Weitere Hinweise sind unter www.polizei-beratung.de abrufbar.