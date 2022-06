Baugerüst, Maschine und Lift in Kernen-Stetten gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Ein Baugerüst, eine Blechbiegemaschine und einen Geda-Lift (Baulift) haben unbekannte Diebe im Juni 2022 in Kernen-Stetten gestohlen. Wie die Polizei am Freitag (24.06.) berichtet, liegt der Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 8. Juni, und Mittwoch, 22. Juni. Die Gegenstände befanden sich zum Tatzeitpunkt in einer Garage in der Frauenländerstraße. Es werden Zeugen gesucht.

Einer aktuellen Mitteilung zufolge wurden circa 600 bis 800 Quadratmeter Baugerüst entwendet. Die Gerüstteile sind durch hellgrüne Farbmarkierungen auf den Dielen erkennbar. Die Blechbiegemaschine ist von der Firma Mast und wiegt circa 500 Kilo, so der Bericht. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt laut Polizei über 30.000 Euro.

Lkws mit Gerüstteilen beladen

Durch Zeugenhinweise hat die Polizei bereits erfahren, dass am 15. Juni und am 18. Juni jeweils nachmittags circa sechs Personen gesehen wurden, die drei Lkws mit Gerüstteilen beluden. Dabei war zum Teil auch ein Kran im Einsatz.

Nun werden weitere Zeugen gesucht. Wer Entsprechendes beobachtet und noch nicht mit der Polizei gesprochen hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Kernen (Tel. 07151/41798) zu melden.