In Waiblingen wurden am Donnerstag (31.03.) von einer Baustelle in der Straße "Auf der Linde" mehrere Arbeitsgeräte gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurden die Maschinen in der Zeit zwischen 15 Uhr (Donnerstag) und 8 Uhr (Freitagmorgen) entwenden. Gestohlen wurden laut Polizeibericht zwei Reinigungsgeräte vom Hersteller Kärcher sowie eine Einschleifmaschine der Marke Columbus im Gesamtwert von etwa 3000 Euro.

