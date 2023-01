"Bedrohungslage": Großeinsatz von Polizei und SEK in Berglen

Am Donnerstag (12.1.) gegen 8.30 Uhr rückte das Spezialeinsatz-Kommando (SEK) der Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen nach Öschelbronn in Berglen aus. Auch ein Polzeihubschrauber und der Rettungsdienst sind im Einsatz.

Wie ein Sprecher der Polizei zunächst mitteilt, handle es sich um eine "Bedrohungslage", die aber nur ein Haus und nicht die Öffentlichkeit betreffe. Es handelt sich dabei um einen Aussiedlerhof am Ende der Rosenstraße am Ortsausgang von Öschelbronn. "Das Gelände ist komplett abgeriegelt", berichtet ZVW-Reporter Uwe Speiser. "Das SEK ist mit etwa zehn Fahrzeugen im Einsatz. Es ist ein gepanzertes Fahrzeug zu sehen und hier steht sogar ein Beamter mit einer Maschinenpistole. Auch ein Hubschrauber steht in der Luft über dem Aussiedlerhof." Zudem seien mehrere Rettungswägen vor Ort.

Weitere Informationen folgen.