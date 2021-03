Bei Weissach im Tal: Traktor streift neunjähriges Mädchen und fährt weiter - Zeugen gesucht

Bei einem Unfall mit einem roten Traktor samt Anhänger am Dienstag (2.3.) ist eine Neunjährige verletzt worden.

Das Mädchen wartete Polizeiangaben zufolge gegen 17.15 Uhr mit einem Cityroller am Rand der Allmersbacher Straße, als es das vorbeifahrende landwirtschaftliche Gespann streifte. Die Neunjährige stürzte und wurde so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Der Fahrer des Traktors bemerkte das Unfallgeschehen vermutlich nicht und fuhr ohne Halt in Richtung Heutensbacher Straße weiter. Die Polizei in Backnang bittet unter der Telefonnummer 0 71 91/ 90 90 daher um Zeugenhinweise.