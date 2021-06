Berglen-Oppelsbohm: Frau wird seit Dienstag (22.06.) vermisst – Polizei fahndet mit Foto und bittet um Hilfe

Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung für die seit Dienstag (22.06.) vermisste Kerstin Luise Wilhelm aus Berglen-Oppelsbohm herausgegeben. Nachdem Suchmaßnahmen unter Einsatz von Hunden und einem Hubschrauber erfolglos blieben, bittet das Präsidium in Aalen nun um die Mithifle der Bevölkerung.

Was wir wissen

"Frau Wilhelm verließ am Dienstagmorgen gegen 9:20 Uhr ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Frau Wilhelm aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden könnte."

Personenbeschreibung

Wird vermisst: Kerstin Luise Wilhelm (50) aus Oppelsbohm © PP Aalen

Frau Wilhelm ist laut Poilzei 1,70 Meter groß. Sie ist schlank und hat braune, schulterlange Haare. Zuletzt war sie mit einer weißen Bluse, einem knielangen schwarzblauen Blümchenrock sowie grauen Schuhen der Marke Asics mit pinker Aufschrift bekleidet.

Hinweise

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten geben oder hat sie seit gestern Morgen gesehen?" und bittet potentelle Hinweisgeber sich bei der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.