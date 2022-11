Berglen-Oppelsbohm: Motorsägen bei Einbruch in Firmenlager gestohlen

Bislang Unbekannte sind zwischen Sonntag (13.11.) und Montag in das Lager einer Firma in der Mozartstraße in Berglen-Oppelsbohm eingebrochen und haben Motorsägen gestohlen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Rund 15.000 Euro Schaden

Den Angaben zufolge entwendeten die Diebe circa 20 bis 30 Motorsägen der Marke Husqvarna. Laut Polizeibericht geht man momentan von insgesamt rund 15.000 Euro Schaden aus.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer zwischen 17 Uhr am Sonntag und 14 Uhr am Montag entsprechende Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Polizeirevier Winnenden melden. Die Telefonnummer lautet 07195/6940.