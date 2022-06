Berglen-Steinach: Auto überschlägt sich, 10.000 Euro Schaden

In Berglen-Steinach ist es am Samstag (11.06.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Dacia überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Dacia gerät über die Mittellinie

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, war der 62 Jahre alte Fahrer des Dacia gegen 7.30 Uhr von Reichenbach nach Steinbach gefahren. In Steinach hatte er nach links in die Lindenstraße abbiegen wollen. Dabei geriet sein Fahrzeug über die Mittellinie. Der Dacia stieß gegen einen Golf, deseen 21-jährige Fahrerin in Richtung Hößlinswart unterwegs gewesen war.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.