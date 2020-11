Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag (06.11.) in eine Firma in der Erlenstraße eingestiegen. Laut Polizei durchsuchten die Täter die Büroräume nach Diebesgut und brachen einen Tresor auf. Aus diesem entwendeten sie mehrere Tausend Euro Bargeld.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Winnenden zu melden. Die Telefonnummer lautet 07195 6940.