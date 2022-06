Betrug in Waiblingen: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 1000 Euro

In Waiblingen ist am Donnerstagnachmittag (09.06.) eine Seniorin betrogen worden. Wie die Polizei mitteilt, rief gegen 13.30 Uhr ein Betrüger bei der 86-Jährigen an. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus.

Bankkarte abgeholt

Laut Mitteilung spielte der Betrüger angebliche Sicherheitsmängel vor und erfragte so die Bankdaten der Seniorin. Zudem forderte er die Frau dazu auf, ihre Bankkarte zur Abholung bereit zu legen.

Wenig später holte ein Mann die Karte an der Wohnung der 86-Jährigen ab. Letztendlich wurden Polizeiangaben zufolge 1000 Euro vom Konto der Frau abgebucht.

Polizei warnt

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall warnt die Polizei: