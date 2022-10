Betrunkener bedroht Security-Mitarbeiter in Fellbach

Ein betrukener 24-Jähriger hat am Sonntag (16.10.) in einem Wohnheim für Flüchtlinge in der Esslinger Straße in Fellbach einen Security-Mitarbeiter bedroht. Das berichtet die Polizei am Montagmorgen.

Vor Polizei geflüchtet

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 12.20 Uhr. Laut Polizei hatte sich der 24-jährige Bewohner zunächst mit einer abgebrochenen Glasflasche und im weiteren Verlauf mit einem Taschenmesser bewaffnet. Damit ging er auf den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu.

Als die Polizei alarmiert wurde, flüchtete der 24-Jährige zunächst. Kurz danach konnte er laut Mitteilung aber in Gewahrsam genommen werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.