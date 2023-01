Betrunkener rammt Bushaltestelle in Plüderhausen: 20.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein Auto ist am Sonntagabend (08.01.) gegen 22 Uhr in Plüderhausen über eine Verkehrsinsel gerauscht. Im Anschluss stieß der Wagen gegen eine Bushaltestelle. Der Fahrer war betrunken. Der Polizeiführerin vom Dienst (PvD) des Polizeipräsidiums Aalen teilte dieser Zeitung gegenüber mit, dass die Polizei noch bis nach 23.30 Uhr mit der Unfallaufnahme beschäftigt war.

Wartehäuschen einer Haltestelle in Plüderhausen demoliert, Glas zersplittert

Wie die Polizei berichtet, war der 63 Jahre alte Fahrer in den Kreisverkehr bei der Aichenbachstraße in Plüderhausen gefahren. Beim Ausfahren in die Lerchenstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß zunächst auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Die Haltestelle wurde demoliert. Glas zersplitterte. Der Schaden an dem Häuschen wurde auf 20.000 Euro beziffert.

Strafverfahren gegen Unfallverursacher eingeleitet

Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde einbehalten.