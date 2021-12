Nach einem bewaffneten Raub in Winterbach am 10. Dezember haben Spezialkräfte im Schwarzwald einen 19-Jährigen festgenommen. Der Mann befindet sich laut Polizei mittlerweile in Haft.

Was vorgefallen war: Raub nach Kontakt über Ebay-Kleinanzeigen

Der 19-Jährige steht im Verdacht, an besagtem Tag zwei Mitarbeiter einer Winterbacher Firma beraubt zu haben. Diese hatten zwei Smartphones im Wert von etwa 2500 Euro auf Ebay-Kleinanzeigen angeboten. Der 19-Jährige soll sich