Beziehungsstreit in Waiblingen: Polizeibeamter bei Einsatz verletzt

Zu einem Polizei-Einsatz wegen eines Beziehungsstreits ist es am Donnerstagabend (19.01.) in Waiblingen gekommen. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Wie die Polizei mitteilt, verständigte eine Anwohnerin der Sudetenstraße gegen 22.40 Uhr die Polizei. Sie gab an, dass ihr Ex-Lebensgefährte gerade die Haustüre einschlagen würde.

Als die erste Streife vor Ort eintraf, befand sich der Mann bereits im Mehrfamilienhaus und versuchte, die Wohnungstüre der Frau zu öffnen. Der Mann ließ sich auch von den Beamten nicht beruhigen. Er griff die Polizisten an. Die Beamten legten ihm darum Handschließen an.

Psychischer Ausnahmezustand: Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht

Als die Polizisten den Mann zum Streifenwagen brachten, trat der Mann nach einem der Beamten und verletzte ihn. Zudem beleidigte der Mann die Polizisten fortlaufend.

Nach Angaben der Polizei ergab sich der Verdacht, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Darum brachten die Beamten ihn in eine Spezialklinik. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen.