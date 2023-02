Biker bei Unfall auf B14 zwischen Berwinkel und Sulzbach schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Sonntag (12.02.) bei einem Unfall auf der B14 zwischen Berwinkel und Sulzbach schwer verletzt.

Zu schnell in der Kurve

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der Biker gegen 13.40 Uhr in einer Kurve von der Straße abgekommen, weil er zu schnell unterwegs war. "Das Motorrad prallte gegen die Leitschutzplanke, wobei sich der Fahrer schwer verletzte", heißt es im Polizeibericht.

Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.