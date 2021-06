Biker bei Unfall zwischen Sechselberg und Murrhardt schwer verletzt

Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag (03.06.) bei einem Unfall zwischen Sechselberg und Murrhardt schwer verletzt. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, befuhr der Biker gegen 14.45 Uhr die Murrhardter Straße aus Richtung Sechselberg nach Murrhardt.

"Da er in einer Linkskurve mit der Fußraste an der Straßenoberfläche entlang streifte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und stürzte zu Boden", heißt es im Polizeibericht. Der 53-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Ludwigsburg gebracht; an seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.