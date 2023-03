Blitzer in Schorndorf mit Bierflaschen beworfen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Sonntag (26.02.) einen Blitzer in Schorndorf beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Blitzersäule in der Weißbucher Straße mit Bierflaschen beworfen. Dabei wurde die Glasscheibe beschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern, die in jener Nacht wohl bei ihrer Tat beobachtet worden sind.

Wie sehen die Täter aus?

Die erste Person soll 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Sie soll ca. 20 Jahre alt sein und lockige, schulterlange Haare, die zum Tatzeitpunkt zu einem Dutt zusammengebunden waren, getragen haben. Bekleidet war die Person mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Softshell-Jacke mit Kapuze.

Beim zweiten Tatverdächtigen soll es sich laut Polizei um eine 1,90 Meter bis 1,95 Meter große, schlanke Person handeln. Diese soll ebenfalls ca. 20 Jahre alt sein. Die Person trägt kurze schwarze Haare und war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Hose und einer kurzen eng geschnittenen schwarzen Lederjacke bekleidet.

Hinweise, die zur Ergreifung der beiden Personen führen, können an die Polizei Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 gemeldet werden.