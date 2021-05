BMW-Fahrer missachtet Vorfahrt: Beifahrerin bei Unfall in Schorndorf leicht verletzt

An der Kreuzung Ludwigstraße/Johannesstraße in Schorndorf hat sich am Freitagabend (14.05.) gegen 21.10 Uhr ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-jähriger mit seinem BMW trotz Wartepflicht von der Ludwigstraße aus in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 21-jährigen Ford-Fahrers, der von rechts gekommen war.

Die 24-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurde beim Unfall laut Polizei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro.