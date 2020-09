BMW in Backnang gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Im Zirler Weg in Backnang ist in der Nacht zum Dienstag (01.09.) ein BMW gestohlen worden. Einer Mitteilung der Polizei zufolge hatte der Besitzer das Auto am Montagabend auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 6 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt.

Es handelt sich um einen älteren BMW des Typs 335i mit dem amtlichen Kennzeichen BK-N 54. Das Auto ist zimtfarben lackiert, tiefergelegt und hat an der Heckstoßstange eine kleine Beschädigung. Die Polizei in Backnang sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07191/9090 melden.