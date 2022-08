BMW in Fellbach gestohlen, Tatverdächtiger in Markgröningen gefasst

Am Freitagnachmittag (05.08.) wurde in der Esslinger Straße in Fellbach ein BMW entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte das Auto noch am selben Abend in Markgröningen unversehrt festgestellt werden.

Diebstahl während Freibad-Besuch

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte der Eigentümer des neuwertigen Autos am Freitag gegen 16.30 Uhr das Freizeitbad in Fellbach besucht. "Die Täter sollen währenddessen in den Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangt und mit dem Fahrzeug weggefahren sein", heißt es im Polizeibericht.

Als der Eigentümer das Fehlen seines Schlüssels und somit auch den Diebstahl seines Autos bemerkte, informierte er gegen 19 Uhr die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der gesuchte 3er BMW geortet und in Markgröningen festgestellt werden. Die Polizei nahm daraufhin den 32-jährigen Tatverdächtigen fest, der am Steuer des Autos saß. Sein Komplize, ein 25-jähriger Mann, der zeitgleich unweit des Autos von den Beamten festgestellt werden konnte, wurde nach den polizeilichen Sofortmaßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Polizei sucht Zeugen

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte gegen den 32-jährigen, bulgarischen Tatverdächtigen einen Haftbefehl, der am Samstag von einem Haftrichter erlassen wurde. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und als Zeugen in Betracht kommen, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.