BMW in Fellbach-Schmiden aufgebrochen: Rennausrüstung im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Am Dienstagmorgen (02.06.) wurde in der Franz-Arnold-Straße zwischen 00.30 Uhr und 8 Uhr ein geparkter BMW aufgebrochen und eine hochwertige Rennausrüstung entwendet. Der Wert der Ausrüstung, bestehend aus Helm, Rennanzug, Handysystem und Schuhen, wird laut Polizeibericht auf 10.000 Euro geschätzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.