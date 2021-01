Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Fellbach: Trafo fängt Feuer

Ein Trafo hat am Dienstag (19.1.) gegen 3.30 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Salierstraße in Fellbach Feuer gefangen. Grund dafür war ein technischer Defekt, wie eine Polizeisprecherin am Morgen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Trafostation brannte Polizeiangaben zufolge letztlich vollständig nieder. Das Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude konnte jedoch verhindert werden.

Menschen wurden nicht verletzt. Die Verkaufsstelle war wegen des Brandes kurzzeitig ohne Strom. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. Die örtliche Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz.