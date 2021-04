Brand eines Mehrfamilienhauses in Murrhardt am Montag (19.04.) - Feuerwehr im Einsatz

In der Bahnhofstraße in Murrhardt ist am Montagnachmittag (19.04.) ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Den Angaben zufolge wurden die Rettungskräfte kurz vor 15 Uhr alarmiert.

"Mittlerweile wurde bekannt, dass eine Bewohnerin durch eine Rauchintoxikation leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt wurde", heißt es im aktuellen Polizeibericht. Neben einem Notarzt war der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkäften und acht Fahrzeugen vor Ort.

Die Löscharbeiten dauern noch an (Stand 16.45 Uhr). Die Murrhardter Feuerwehr wird von den Wehren aus Sulzbach, Backnang und Schwäbisch Hall unterstützt. Insgesamt sind laut Polizei rund 60 Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen im Einsatz.

Durch das Feuer wurde auch ein Nachbargebäude beschädigt. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens kann die Polizei momentan noch keine Angaben machen.