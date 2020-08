Auf einer Ackerfläche am Ortsende von Alfdorf Richtung Haselbach war ein Traktor am Donnerstagabend aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Feuerwehrabteilungen Alfdorf und Pfahlbronn waren zusammen mit 24 Mann im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Rauchwolke war kilometerweit sichtbar.

Menschen wurden nicht verletzt. © Feuerwehr Alfdorf