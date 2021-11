In der Plattenwaldallee in Backnang kam es zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der oberen Etage. Das meldete die Polizei am Donnerstag um 23 Uhr. Nach ersten Informationen der Polizei gibt es keine Verletzten. Bei Redaktionsschluss war die Feuerwehr noch vor Ort und die Straße voll gesperrt.

