Wegen eines Defekts an einem Kühlschrank ist in einer Bäckerei an der Ortsdurchfahrt in Grunbach am Donnerstagabend (07.10.) gegen 20.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Remshalden war mit fünf Fahrzeugen, die Feuerwehr Weinstadt mit zwei Fahrzeugen und einer Drehleiter vor Ort. Nach Auskunft von Feuerwehr-Sprecher Patrick Bellon waren insgesamt 30 Feuerwehrleute im Einsatz, außerdem der Rettungsdienst und die Polizei. Das Feuer war um kurz nach 21 Uhr wieder gelöscht. Aktuell