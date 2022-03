Am Donnerstagvormittag (17.03.) hat es in einer Garage in Winnenden gebrannt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie Tobias Distler, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden, am Einsatzort mitteilt, wurden die Einsatzkräfte um 10.16 Uhr in die Adalbert-Stifter-Straße alarmiert. Dort angekommen, fanden die Winnender einen Brand in einer Garage vor, in der eine kleine Werkstatt untergebracht war. Fahrzeuge hätten sich nicht darin befunden, sagt Distler. Was