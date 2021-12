Zu einem Großbrand in einer Lagerhalle mit Photovoltaikanlage ist es am Dienstag (28.12.) in der Heidenbühlstraße in Kaisersbach-Gmeinweiler gekommen. Die Lagerhalle, in dessen Keller eine Werkstatt ist, befindet sich direkt neben dem Schwabenpark. Aktuell sind Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kaisersbach und Welzheim vor Ort (Stand: 13.27 Uhr).

Die Feuerwehrleute haben die Lagerhalle mittlerweile kontrolliert niedergebrannt (Stand: 13.55 Uhr). Oberste Priorität habe nach Auskunft