Brand in Schorndorfer Innenstadt am Donnerstagabend (26.01)

In der Schorndorfer Innenstadt brennt es am Donnerstagabend (ca. 20.15 Uhr) in einem Wohnhaus laut Augenzeugen. Einsatzort für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ist die Schlichtener Straße in Schorndorf. Aktuell läuft der Einsatz noch. Die Polizei kann nur bestätigen, dass es sich um einen Brand in der Schorndorfer Innenstadt handelt. Weitere Informationen werden aktualisiert.

Aktualisierung 20.45 Uhr: Bergungs- und Löschmaßnahmen durch Feuerwehr, Straße gesperrt!