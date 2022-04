In Schwaikheim ist es am Ostermontagabend (18.04.) zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Feuerwehr vor Ort in der Blumenstraße (Stand 21.10 Uhr). Offenbar fanden die Löscharbeiten auf einem Balkon statt. Laut der Feuerwehr war auf dem Balkon etwas in Brand geraten, woraufhin sich ein Feuer entwickelte, das eine Fensterscheibe zum Bersten brachte. In die betreffende Wohnung drang Rauch ein. Weitere Informationen liegen momentan (Stand 21.35Uhr) noch nicht vor.