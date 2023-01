Brand in Tiefgarage im Eisental Waiblingen: Elf Personen aus Wohnhaus befreit

In der Nacht von Donnerstag (26.01.) auf Freitag (27.01.) ist im Gewerbegebiet Eisental in der Anton-Schmidt-Straße eine Tiefgarage in Brand geraten. Um 00.45 Uhr wurde die Feuerwehr Waiblingen unter dem Stichwort „Wohnungsgebäudebrand“ zum Einsatzort gerufen. Vor Ort konnte dem Pressesprecher der Feuerwehr zufolge festgestellt werden, dass die Tiefgarage zu einem im Eisental ansässigen Automobilhändler gehöre. Eines der darin geparkten Fahrzeuge hat aus bis jetzt unbekannten Gründen Feuer gefangen.

Elf Personen eingeschlossen

Der Rauch, der durch das Feuer verursacht wurde, habe sich durch das Treppenhaus in das an die Garage angrenzende Wohnhaus ausgebreitet. Wie die Feuerwehr mitteilt, waren in dem Haus elf Personen eingeschlossen. Diese mussten teilweise von den Einsatzkräften befreit werden, einige der Anwohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Bei der Rettungsaktion sei auch ein Hase aus dem Erdgeschoss befreit worden.

Polizei: Rund 50.000 Euro Schaden

Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei ist bei dem Brand insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Im Einsatz waren 48 Einsatzkräfte der Feuerwehren Waiblingen, Beinstein und Hohenacker, die mit zehn Fahrzeugen vor Ort waren. Die Rettungskräfte seien laut Polizei mit elf Wagen und 26 Personen im Einsatz gewesen. Bei dem Brand in der Tiefgarage wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand verletzt.