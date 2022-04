In Allmersbach im Tal im Goldammerweg haben Unbekannte am Donnerstag (14.04.) in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 7 Uhr auf einer Terrasse eines Einfamilienhauses ein Feuer gelegt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei die Eingangstüre, der Rollladen sowie die Gebäudefassade beschädigt. Das Feuer erlosch wieder ohne auf das Gebäude überzugreifen. In dem Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt Personen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise