Am Samstagvormittag (11.12.) hat es am Erlenhofkreisel gekracht. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Eine 47-Jährige VW-Fahrerin ist aus Oppelsbohm kommend an den Kreisel herangefahren.

Fahrer bleiben unverletzt

Sie merkte, dass die Bremsen ihres Fahrzeugs nicht mehr funktionieren, und versuchte, einem 67 Jahre alten Audifahrer auszuweichen. Dabei überfuhr sie einen Grünstreifen und ein Verkehrsschild. Zum Schluss kollidierte sie trotzdem mit dem