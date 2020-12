Brennende Strohballen in Leutenbach

Am Montagabend (28. Dezember) ist die Feuerwehr gegen 22 Uhr zu einem Einsatz in Leutenbach ausgerückt. Dort sollen laut unseren Informationen auf einer Wiese zwischen den Sport- und Tennisplätzen circa 80 Strohballen in Brand geraten sein.

Die Feuerwehr ist nun dabei eine Leitung zu legen. Im Anschluss sollen die Strohballen auseinandergezogen werden, um das Feuer Stück für Stück zu löschen.

"Die Feuerwehr ist noch am Löschen, auch die Polizei ist noch vor Ort. Mehr können wir augenblicklich nicht sagen", erklärte ein Polizeisprecher gegen 22.40 Uhr auf Nachfrage. Am Dienstagmorgen solle eine Pressemitteilung folgen.