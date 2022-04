Briefkasten von Stadtrat in Schorndorf ausgeschäumt: Staatsschutz ermittelt

In Schorndorf wurde in der Nacht zum Donnerstag (28.04.) der Briefkasten eines Stadtrats beschädigt. Die Beamten gehen von einem politischen Hintergrund aus.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatten Unbekannten in der Olgastraße den Briefkasten am Wohngebäude eines Stadtrats ausgeschäumt. "Zudem wurden Flugblätter verteilt, deren Inhalt gegen die Partei AfD gerichtet war und zur Demonstration am 1. Mai aufrief", heißt es weiter im Polizeibericht. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07361/5800 um Zeugenhinweise.