Ein 49-jähriger betrunkener Autofahrer verursachte am Montagabend (14.02.) gleich mehrere Unfälle. Wie die Polizei mitteilt, befuhr er in Burgstall gegen 19.25 Uhr die Neue Straße. Beim Abbiegen stieß er auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 49-Jährige übergab hierbei dem Unfallgegner seine Visitenkarte, setzte sich erneut ins Auto und flüchtete in Richtung Burgstall.

Dabei wurde er von mehreren Personen beobachtet, wie er