Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag (28.04.) bei einem Unfall in Burgstetten leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge missachtete eine 51-jährige Subaru-Fahrerin gegen 13 Uhr an der Einmündung Friedhofstaße/Alte Backnanger Straße die Vorfahrt. Sie stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen.

Laut Bericht entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von 2.000 Euro.