Eine 75-jährige Seat-Fahrerin ist am Montag (25.4.) gegen 10.30 Uhr in der Neuen Straße in Burgstetten auf einen Mercedes aufgefahren.

Die Seat-Fahrerin hatte Polizeiangaben zufolge zu spät bemerkt, dass der Mercedes-Fahrer wegen eines abbiegenden Autos verkehrsbedingt abbremsen musste und verursachte daher den Unfall. Sowohl die Seat-Fahrerin als auch eine 53-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa