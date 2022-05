In Welzheim ist es in der Nacht auf Sonntag (29.05.) zu einer Sachbeschädigung gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am Busbahnhof. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zwei Scheiben eines Busses eingeschlagen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.