Carport vor einem Wohnhaus in Alfdorf-Pfahlbronn abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagabend (4.7.) ein Carport unmittelbar vor einem Einfamilienhaus in der Riedstraße in Brand geraten.

Nachbarn eilten herbei und brachten zwei Bewohner in Sicherheit und unternahmen Löschversuche. Die Feuerwehren Pfahlbronn und Alfdorf wurden um 20.42 Uhr alarmiert und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Beide Bewohnerinnen des Wohnhauses kamen mit dem Schrecken davon.