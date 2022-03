Eine Frau ist am frühen Sonntagmorgen (13.03.) bei einer Auseinandersetzung im Club Nova in Schorndorf leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die 28-Jährige kurz nach 4 Uhr von einer noch unbekannten Frau zu Boden gestoßen worden.

Personenbeschreibung

Die Unbekannte wird in einer aktuellen Pressemitteilung wie folgt beschrieben: 1,60 Meter groß, schlanke Statur, blonde Haare, die zum Dutt gebunden waren. Zeugen können sich per Telefon (07181 2040) an das