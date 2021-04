Corona-Party in Plüderhausen: Polizei löst Geburtstagsfeier auf - 13-Jährige stark alkoholisiert

Die Polizei hat am Samstagabend (10.04.) auf dem Grillplatz Sandbühl in Plüderhausen eine Party aufgelöst. Laut Polizeibericht kamen mindestens neun Jugendliche und junge Erwachsene zusammen, um den Geburtstag eines Freundes zu feiern. Als die Polizeibeamten am Grillplatz eintrafen, rannten mehrere Feiernde davon, einige kamen aber wieder an den Platz zurück.

Laut Polizeibericht waren alle Beteiligten an der Partie deutlich alkoholisiert, darunter auch ein 13-jähriges Mädchen. Die Teenager wurden ihren Eltern überstellt und müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.