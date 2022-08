Am Sonntagnachmittag (21.08.) ist es in der Christofstraße in Fellbach zu einem Dachstuhlbrand gekommen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war das Gebäude wahrscheinlich leer oder evakuiert. Die Feuerwehr ist mit einer Drehleiter vor Ort.

Weitere Infos folgen.