Darum kreiste am Samstagabend (25.07.) ein Polizeihubschrauber über Urbach

Am Samstagabend (25.07.) hat ein Anwohner in der Rosenstraße einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Mann wollte laut Polizeibericht gegen 17.45 Uhr in ein Wohnhaus einsteigen, als er von dem Anwohner entdeckt wurde. Der Einbrecher flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Trotz Fahndung mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber konnte der Mann nicht gefasst werden.

Laut Polizeibericht war den Mann circa 170 - 180 cm groß, war komplett schwarz gekleidet und trug eine Sturmmaske. Entwendet wurde aus der Wohnung offenbar nichts. Zeugenhinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.