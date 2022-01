Am Sonntag (30.01.) ist es gegen 17.20 Uhr zu einem Hubschraubereinsatz der Polizei in Murrhardt-Vordermurrhärle gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach einem vermissten 53-Jährigen gesucht. Laut Polizei war davon auszugehen, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befand.

Gegen 17.50 Uhr konnte die Hubschrauberbesatzung den 53-Jährigen in einem dortigen Waldgebiet sichten. Sie lotste Kräfte des Polizeireviers Backnang dort hin. Der Mann wurde unverletzt