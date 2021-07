Darum war in Fellbach ein Polizeihubschrauber im Einsatz

Am Dienstag (20.7.) gegen 18.25 Uhr wurde in der Nähe des Kappelberg das Fahrzeug eines 24-jährigen Mannes unverschlossen und festgefahren aufgefunden.

Die Polizei ging davon aus, dass sich der Besitzer in einer hilflosen Lage befand und suchte ihn daraufhin mit einer Rettungshundestaffel und einem Polizeihubschrauber. Gegen 22.00 Uhr erreichte die Polzei die Meldung, dass sich der gesuchte Mann bereits in einer Klinik in Behandlung befand. Wie er dort hinkam, ist unbekannt.