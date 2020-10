Die Polizei warnt: Unzählige Anrufe falscher Polizisten

Das Polizeipräsidium Aalen, in dessen Zuständigkeitsbereich auch der Rems-Murr-Kreis fällt, warnte am Donnerstagmorgen (22.10.) in einer Pressemeldung:

Derzeit gibt es offenbar eine regelrechte Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter in der Region.

Die Täter versuchten am Telefon, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben, der sich dann ebenfalls als Polizist ausgibt. Beispielsweise behaupteten die Betrüger, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und Geld- und Wertgegenstände seien bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher oder es handle sich um Beweismaterial, das auf Spuren untersucht werden müsse.



Daher die eindringlichen Hinweise der Polizei: