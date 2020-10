Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Donnerstagabend (22.10.) und Samstagmittag (24.10.) in eine Wohnung in der Korber Rosenstraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Bislang ist allerdings unbekannt, was von den Tätern tatsächlich entwendet wurde, der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegengenommen.