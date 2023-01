Diebstahl in Fellbach: Drei Männer entwenden Rolex-Uhr aus Kofferraum

In Fellbach haben am Montag (23.01.) drei Männer gegen 18 Uhr einem 53-Jährigen eine Rolex-Uhr gestohlen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der 53-Jährige hatte zuvor auf einer Verkaufsplattform eine Rolex zum Verkauf angeboten.

Der 53-Jährige wollte sich auf einem Kundenparkplatz eines Restaurants in der Bühlstraße mit einem Kaufinteressenten treffen. Er vereinbarte ein Treffen mit dem Interessenten. Nachdem dieser nicht erschienen war, sei der 53-Jährige wieder in sein Auto eingestiegen. Anschließend seien drei junge Männer zum Auto gekommen, hätten den Kofferraum geöffnet und die Rolex entwendet. Der Eigentümer habe die Uhr zuvor dort abgelegt.

Polizei sucht Zeugen

Die Diebe seien danach zu Fuß mit der etwa 15.000 Euro teuren Uhr geflüchtet. Die tatverdächtigen Männer waren ca. 175 bis 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt und trugen Kapuzenpullover sowie dunkle Jacken. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.