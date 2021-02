Diebstahl in Fellbach-Oeffingen: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Lastwagen

Im Zeitraum zwischen 9 und 9.15 Uhr haben unbekannte Diebe am Freitag (26.02.) in der Neckarstraße in Fellbach-Oeffingen Werkzeuge aus einem Klein-Lkw entwendet.

Wie die Polizei mitteilt, war der Lastwagen nicht verschlossen. Aus dem Fahrzeug wurden ein Abbruchhammer vom Hersteller Hilti sowie zwei Motorsägen der Marke Stihl im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 9519130 mit dem Polizeiposten Schmiden in Verbindung zu setzen.